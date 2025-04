Baritoday.it - Incidente in via Omodeo a Bari: tamponamento a catena tra 5 auto, coinvolte anche moto e bici

Leggi su Baritoday.it

nella tarda mattinata di oggi in via, a. Unsi è verificato intorno a mezzogiorno all'incrocio con via Salvemini. Nel sinistro sono rimastecinque, uno scooter eunacletta. Sul posto sono giunte ambulanze del 118. L'anziano in.