Myanmar: Mandalay, soccorritori cinesi salvano uomo intrappolato da 125 ore

Un membro di una squadra di soccorso della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong (HKSAR) (a sinistra) e un membro della Squadra di ricerca e soccorso della Cina effettuano operazioni di ricerca e salvataggio a, in, ieri 2 aprile 2025. Ieri pomeriggio ihanno estratto con successo unsopravvissuto in un hotel a.L’, un dipendente dell’E-outfitting Golden Country Hotel, era rimastoper quasi 125 ore e al momento del salvataggio era in condizioni stabili. I membri di una squadra di soccorso della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong (HKSAR) effettuano operazioni di ricerca e salvataggio a, in, ieri 2 aprile 2025. Ieri pomeriggio ihanno estratto con successo unsopravvissuto in un hotel a