Femminicidio Ilaria Sula trovate tracce di sangue in casa dell’ex Al vaglio la posizione dei genitori

Roma, 3 aprile 2025 –disono statenelladi Mark Antony Samson, l'ex fidanzato diche ha confessato di averla uccisa gettandone poi il corpo in un dirupo a Capranica Prenestina. Nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, la polizia scientifica ha anche rinvenuto un coltello, ma non si ha la certezza che sia quello utilizzato per compiere il delitto. Il ragazzo, in realtà, ha raccontato di aver buttato l’arma in un cassonetto subito dopo essersi disfatto del telefonino della vittima lasciandolo cadere in un tombino nel quartiere Montesacro. Per quanto riguarda leematiche occorrerà aspettare la repertazione, che richiederà qualche giorno. Qualora queste dovessero corrispondere aldella vittima, non è escluso che possa essere contestato il concorso in omicidio aidel 24enne che, secondo quanto si è appreso, si trovavano inal momento in cui la giovane originaria di Terni è stata uccisa.