Perché il 2025 sarà cruciale per i rifiuti tessili I numeri del settore

Secondo l’ultimo studio dell’Agenzia Europea dell’Ambiente del marzo, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno generato circa 7 milioni di tonnellate di, 16 chili a testa. Nel 2022 la raccolta differenziata era intorno al 15%. Ciò significa che l’85% di tutti idelle famiglie non viene raccolto separatamente e non è stato riutilizzato o riciclato. La nuova direttiva quadro suiobbliga tutti gli Stati a istituire sistemi di raccolta differenziata dal primo gennaio. L’Italia, con il decreto legislativo 116 del 2020, ha anticipato la normativa europea al 1° gennaio 2022.Nel 2023, iltessile e dell’abbigliamento dell’Unione ha registrato un fatturato di 170 miliardi di euro, impiegando circa 1,3 milioni di addetti in 179 mila aziende (Euratex, 2024).