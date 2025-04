Justcalcio.com - “Vogliamo di più”-Dream Run to DFB-Pokal Final non abbastanza per Hoeness

Sito inglese:Sebastiannon è soddisfatto di una corsa allae DFB-, come ha detto il boss di Stoccarda, “We We We Weder More”.Stuttgart ha superato RB Lipzig 3-1 mercoledì per prenotare una resa dei conti con Arminia Bielefeld di terzo livello, che ha sbalordito i detentori Bayer Leverkusen nell’altra semie.I gol di Angelo Stiller e Nick Woltemade hanno messo a piedi Stoccart 2-0, con il portiere Alexander Nubel in ottima forma per contrastare Lois Openda in tre occasioni dall’altra parte.Lipsia, sotto la guida del capo allenatore ad interim Zsolt Low, ha reagito attraverso Benjamin Sesko subito dopo l’ora, ma non è stato sufficiente per ispirare un ritorno, con i due volte vincitori DFB-che hanno colpito la falegnameria in ritardo dopo che Jamie Leweling aveva ripristinato il vantaggio a due goal di Stuttgart.