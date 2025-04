“Ciao Milano! Mi piace la linea blu” | chi sono i bimbi che raccontano il loro autismo negli annunci della metropolitana

Leggi su Fanpage.it

Se in questi giorni vi state chiedendo come mai adare di allontanarsi dallagialladei bambini, dovete sapere che si tratta di 5 piccoli il cui tentativo è quello di sensibilizzare i pendolari e lefamiglie sul tema dell'. A parlarne a Fanpage.it è stata Laura Borghetto, Presidente dell'Associazione Onlus L'abilità che supportata da ATM e dal Comune diha dato il via alla campagna.