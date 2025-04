Puntomagazine.it - Napoli: rintracciato dalla Polizia, dovrà scontare oltre due anni di reclusione

. Si tratta di un 21enne della provincia di Frosinone destinatario di un provvedimento di carcerazione. Era in una struttura ricettiva di piazza MunicipioNel pomeriggio del 2 aprile, personale delladi Stato ha arrestato un 21enne della provincia di Frosinone in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di.Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva di piazza Municipio.Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hannoe bloccato il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato, emesso lo scorso mercoledìProcura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predettoespiare la pena di 2, 4 mesi e 5 giorni diper reati in materia di stupefacenti commessi a Roma nel 2023.