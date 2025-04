Calciomercato.it - Leao alla Juve, il retroscena ha del clamoroso | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Milan, l’attaccante portoghese e il club bianconero potevano unirsi in matrimonio: ecco cosa è successoUna stagione turbolenta e complicata, con un derby in semifinale di Coppa Italia che può significare tanto se non tutto in casa Milan.Milan,(LaPresse) – Calciomercato.itE di questo, ma anche di altri temi si è discusso ‘Zona Rossonera’, tradizionale appuntamento sul canale Youtube di Calciomercato.it. Tra gli ospiti il giornalista Marco Capriotti, che ha sottolineato l’importanza del derby: “Mette tanto in palio: per l’Inter il passaggio in finale per giocarsi uno dei tre trofei, il Milan per un trofeo in una stagione complessa e per qualificarsiprossima Supercoppa e all’Europa League. In Supercoppa il prossimo anno ci saranno ancora quattro squadre e il Milan è molto supportato in Arabia e ha attirato tante persone.