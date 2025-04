Cinema, “Diamanti” di Ferzan Ozpetek al Miami Film Festival

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 apr. (askanews) – È già sold out la prima proiezione nordamericana di “” diche sarà presentato sabato 5 aprile anell’ambito del(3- 13 aprile) giunto alla 42esima edizione. Il cineasta sarà presente alla proiezione al Coral Gables Art, cui seguirà un incontro con il pubblico che affronterà l’originale punto di vista suladottato in quest’opera a partire dal mondo dei costumi di scena e della moda. Spicca per la prima volta uno “Spotlight on Italy”, una finestra sulitaliano contemporaneo resa possibile dalla collaborazione tra ile l’Istituto Italiano di Cultura di. Il lancio delnelle sale americane e canadesi è previsto in autunno, distribuito da Outsider pictures (USA) e AZs (Canada).