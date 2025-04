Anteprima24.it - VIDEO/ De Luca ne ha per tutti: il ‘dissing’ del Governatore campano nei confronti di Rubano

Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo fare come Trump, dobbiamo riconquistare il Molise”. Era cominciata così, con uno scambio di battute con il sindaco di Benevento, la visita delVincenzo Deall’AORN San Pio per l’inaugurazione del nuovo reparto di Pneumologia ed il cantiere del Nuovo Pronto Soccorso. Visita proseguita poi con ilal parlamentare sannita di Forza Italia, Francesco Maria, che nella mattinata attraverso un comunicato stampa aveva invitato ila far visita anche all’ospedale di Sant’Agata dei Goti, ormai al centro del dibattito sulla questione sanità già da anni. L'articolo/ Dene ha per: ildelneidiproviene da Anteprima24.it.