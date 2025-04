Sondriotoday.it - Dazi Usa: "Pesantissime ricadute sulla Lombardia"

Leggi su Sondriotoday.it

Com'è comprensibile, la preoccupazione per iimposti da Donald Trump è molto diffusa non soltanto in provincia di Sondrio con le nette prese di posizione del consiglio comunale di Sondrio e di Azione, ma anche a livello regionale.E, infatti, non ha usato mezzi.