Incidente frontale a Muzzana del Turgnano | due morti e un ferito grave

Un tragicostradale si è verificato nella mattina di giovedì 3 aprile lungo la strada regionale 353, nel territorio didel. Un violento impattotra un’auto e un furgone, finito poi in un fossato a bordo strada, ha provocato due vittime e un.I soccorsiL’allarme è scattato intorno alle 8:10, quando tre vigili del fuoco, diretti a Lignano, si sono trovati di fronte alla terribile scena e hanno subito allertato la centrale operativa.Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Latisana e Cervignano, supportate da un furgone polisoccorso e dall’autogru del comando di Udine. I vigili del fuoco hanno lavorato con cesoie e divaricatori idrauliciper estrarre i tre occupanti dalle lamiere.Purtroppo, per due di loro non c’è stato nulla da fare, mentre il terzo, in condizioni critiche, è stato elitrasportato d’urgenza in ospedale.