Leggo.it - Avarie Anne Tierney, chi era la 21enne americana morta per un panino a Roma: il viaggio studio e la reazione allergica a cena con gli amici

Leggi su Leggo.it

era in, 21 anni, èieri, 2 aprile, dopo aver mangiato unin un ristorante in via Giovanni de Agostino, in zona.