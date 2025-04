Lapresse.it - Ungheria: Netanyahu a Orban, ritiro Budapest da Cpi è passo coraggioso

Milano, 3 apr. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin, in visita a, ha parlato deldell’dalla Corte penale internazionale dell’Aia in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Viktor Orbán, affermando che “si tratta di une basato su principi”. Ha aggiunto di essersi rivolto ae di avergli detto: “Hai fatto molto contro l’antisemitismo. Non lo accetti e noi lo combatteremo”. Lo riporta Ynet.