Guerra dei dazi Meloni annulla gli impegni | Pronti a difendere le nostre produzioni L’opposizione attacca | Una catastrofe

Il governo italiano si mobilita dopo l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump sull’introduzione didel 20% sui beni importati dall’Unione Europea. La presidente del Consiglio Giorgiaha deciso dire tutti gliin agenda, per concentrarsi pienamente sulla gestione della crisi e sulle azioni da intraprendere per proteggere leitaliane. Lo rende noto Palazzo Chigi, che ribadisce come la soluzione negoziale con gli Usa resti l’opzione prioritaria per il governo.Subito dopo l’annuncio di Washington,ha dichiarato: “Non si escludono, se necessarie, risposte adeguate perle”, mettendo in chiaro che l’Italia è pronta a reagire.Reazioni istituzionali: “Dialogo e schiena dritta”Dalle più alte cariche dello Stato arriva una posizione netta.