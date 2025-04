Dilei.it - Shaila attaccata dopo la rottura con Lorenzo in finale al GF, il padre la difende: “Ci dovete credere”

Le porte della casa del Grande Fratello 2025 si sono definitivamente chiuse, a trionfare è stata la simpatia di Jessica Morlacchi. Non è la vincitrice, però, la più chiacchierata di questa movimenta edizione. A continuare a essere al centro di un’aspra polemica social èGatta, il cui atteggiamento nei confronti dell’ormai ex fidanzatoSpolverato non è piaciuto al pubblico. In difesa della ballerina arriva il papà Cosimo., la buferalaconal GFLadel Grande Fratello 2025, andata in onda lunedì 31 marzo, è stata ricca di colpi di scena. Il più inaspettato è stata la fine degli Shailenzo, la coppia più longeva di quest’edizione del reality ma che non ha superato la fine del gioco. Durante la finalissimaGatta è rientrata in casa con la chiara intenzione di porre fine alla storia con il modelloSpolverato.