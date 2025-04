Internews24.com - Thuram in ombra in Milan Inter. Pochi guizzi per l’attaccante francese nel derby di Coppa Italia

di Redazioneininè stato poco incisivo neldi, aspetto inusuale da parte sua, non pervenuto o quasi, nella notte di. Sicuramente quella dinon è stata stata la serata delche non è stato incisivo come è suo solito. Certamente poco impattante in una gara in cui occorreva anche il suo supporto, che è mancato. Termina in pareggio la sfida tra leesi quindi tutto da rifare il 23 Aprile. Nella serata di San Siro poche le conclusioni dinello specchio della porta che è stato invece più presente nelle azioni di cucitura del gioco con il resto della squadra come sottolinea il Corriere dello Sport. Non tira praticamente mai, si segnala solamente un’azione condotta in proprio, ilinfatti sorprende Thiaw prendendogli il tempo ma non Maignan.