Enza Li Gioi | Soap Operetta il ‘musi-thriller’ che descrive con ironia i problemi delle nostre periferie

Appuntamento a Roma, dall’11 al 13 aprile, presso il Teatro Hamlet di via Alberto da Giussano, 13 (zona Pigneto) per scoprire un progetto artistico sorprendente di LettereCaffè e TeatroAtelierSi chiama ‘’: una commedia che non lascia indifferenti, poiché coniuga coni generi del musical e del thriller per raccontare – sveli – alcuneproblematicheitaliane che, dal secondo dopoguerra a oggi, sono ancora di attualità. Si tratta di un, scritto daLie la regia di un figlio d’arte come Fabio Luigi Lionello: un lavoro che vuole intrattenere il pubblico con brio e dinamismo, per riscoprire il teatro come luogo aperto a tutti, di rappresentanza artistica e di sensibilizzazione della società. Dalle storie di nobili decaduti, alle vicende scabrose di omicidio e prostituzione, il(volutamente s‘c’ per volontà della drammaturga, ndr) è la rappresentazione viva e dinamicache trae ispirazione, alla lontana, da un fattaccio di cronaca nera realmente accaduto nell’Italia della seconda guerra mondiale.