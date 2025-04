Campi Flegrei Santanchè incontra sindaci e imprenditori | ecco le richieste al ministro

Leggi su Ildenaro.it

Ieri sera ildel Turismo Danielahato, presso la sede del dicastero, ied i rappresentanti deglituristici dei Comuni, tra cui il delegato Confcommercio Pozzuoli Nicola Scamardella ed il presidente di Federalberghi-ConfcommercioRoberto Laringe. IlSantanché si è impegnata a mettere in campo soluzioni concrete per valorizzare e rilanciare il turismo nell’area flegrea, “sia attraverso un’attività di informazione e comunicazione intelligente – ha dichiarato il– per contrastare gli eccessivi allarmismi lanciati negli ultimi giorni, sia sostenendo eventi locali in grado di attrarre turisti e prevedere misure di sostegno alle imprese”.Al termine dell’incontro, Confcommercio, Federalberghi e le altre associazioni presenti hanno consegnato alun documento di sintesi contente le loro principali:elaborazione di un piano di comunicazione strategico e di iniziative progettuali finalizzate alla promozione integrata del territorio flegreo; cassa integrazione guadagni in deroga per i dipendenti del settore.