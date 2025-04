Anteprima24.it - Ammodernamento e potenziamento della rete elettrica: sorride il comune di Marcianise

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina presso la Sala Giuntacasa comunale si è tenuto un tavolo con i funzionari e i tecnici di E- Distribuzione, la società controllata dall’Enel che si occupagestione e manutenzionedi distribuzionein Italia, presieduto dal sindaco Antonio Trombetta.Nella riunione è stato affrontato il tema delsul territorio cittadino per far fronte ai fenomeni climatici e ridurre così la durata e l’entità dei black-out in particolare nel periodo estivo, quando l’utilizzo di condizionatori e elettrodomestici è maggiore.I rappresentantisocietà hanno descritto il piano di interventi previsti nella città diche prevede un investimento di oltre 3.5 milioni di euro con la sostituzione di circa 15 chilometri di cavi di media tensione e l’installazione di 7 nuove cabine.