Juventusnews24.com - Kalulu a Small Talk, il nuovo podcast della Juventus: «Dopo la vittoria sul City avevamo una squadra forte ed unita. Dal Milan a Torino, vi racconto tutto»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24lanciato dalla: le dichiarazioni del difensore francesePierresi racconta a, illanciato daCreator Lab. Ecco le dichiarazioni del difensore bianconero.CHI CANTA MEGLIO IN SPOGLIATOIO – «Weah è molto bravo, proprio bravo. Ha una bella voce. Anche McKennie non è male. Sono bravi entrambi». LASCIARE CASA E LA FAMIGLIA – «Quando lasci la famiglia e il tuo paese, all’inizio ero da solo e non parlavo italiano. Non potevo scherzare o comunicare, a casa giocavo ai videogame e giocare online mi ha aiutato. I primi sei mesi sono stati duri, la nostra vita dall’esterno sembra molto bella, ma ci sono cose molto dure. In quel momento i videogiochi mi hanno aiutato e dato leggerezza.