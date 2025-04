Laspunta.it - Velletri, il 4 Aprile, i Laboratori del Benessere: un nuovo percorso per il benessere psico-fisico

APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) continua la sua attività sul territorio dei Castelli Romani con unprogetto dedicato aldelle persone con patologie croniche e dei loro familiari.Idel, realizzati in collaborazione con AIHC (Associazione Italiana di Health Coaching), propongono quattro workshop pensati per offrire strumenti concreti di gestione attiva della propria salute, ispirati ai principi del Counseling e dell’Health Coaching. Questo approccio innovativo, già riconosciuto in precedenti iniziative con altre associazioni pazienti (https://www.fondazionetelethon.it/storie-e-news/storie/pazienti/i-cantieri-del--un-aiuto-logico), aiuta le persone a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria condizione di salute, favorendo una migliore aderenza alle terapie e unpiù profondo, anche sul piano emotivo ed esistenziale.