Tgcom24.mediaset.it - Jet militare precipita e si spezza in due

A Kalavad, in India, un jetsi è schiantato in un campo nei pressi di un'autostrada. L'aereo si è letteralmenteto in due. Uno dei due piloti è stato tratto in salvo mentre l'altro ha perso la vita. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al tragico incidente.