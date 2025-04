Tg24.sky.it - Giovane di 26 anni morto mentre faceva clownterapia al Niguarda di Milano

Filippo Bonacchi, 26, è stato stroncato da un malore improvvisosi esibiva come clownterapista all'ospedaledi. Nonostante i tentativi di rianimazione, ilartista non ce l'ha fatta. Le circostanze della morte delsono ancora da chiarire. L'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria dovrà stabilire le cause del decesso ed eventuali fattori preesistenti che potrebbero aver contribuito alla sua morte.