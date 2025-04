Ilrestodelcarlino.it - Piazze contro a Bologna: una domenica tra sostenitori dell’Europa ed euro-scettici

, 3 aprile 2025 –con possibili tensioni e rischo di scontri. Se in piazza del Nettuno, infatti, ci saranno i più grandiunita (iniziativa del giornalista Michele Serra andata in scena a Roma e promossa in città dal sindaco Lepore), in piazza San Francesco invece ci saranno i piùpeisti rappresentati dalle sigle della sinistra contestatrice del piano di riarmopeo. La piazza per l’pa e i suoi interventi Alle 15 in piazza Nettuno, si terrà in città una nuova edizione della kermesse “Una Piazza per l’pa”, l’iniziativa lanciata dal giornalista Michele Serra e promossa dai Comuni die Firenze, con il sostegno di diverse associazioni e organizzazioni attive sul territorio. “I sindaci di, Matteo Lepore, e di Firenze, Sara Funaro – si legge nella nota del Comune di-, consapevoli dell’urgenza di un rinnovato impegno a promuovere e difendere i valori che hanno unito i cittadinipei in questi anni - democrazia, pace, giustizia sociale e rispetto per l’ambiente -, invitano cittadine e cittadini, sindaci, autorità, associazioni e organizzazioni, parlamentari e rappresentanti istituzionali di ogni schieramento politico a prendere parte a questa giornata di confronto e mobilitazione”.