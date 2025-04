Dazi di Trump le contromisure in arrivo dalla Ue | dalle moto a PayPal fino all’ipotesi bazooka

Leggi su Open.online

Da Strasburgo – «A parte il sole fuori, non c’è alcuna ragione per dire buongiorno». «Oggi dovremmo tutti indossare una cravatta nera». Lo shock si mescola alla rabbia in Europa il giorno dopo l’annuncio delle tariffe urbi et orbi di Donald. Tra i dirigenti Ue l’aria è pesante, anche se il «lutto» per la pietra tombale sull’era della globalizzazione (voluta dagli Usa) si accompagna a una sensazione crescente di unità nella fermezza della risposta che dovrà seguire. «Ieri sera un nostro stretto alleato ha agito da bullo, verso l’Europa e verso il mondo intero, è un giorno triste per le aziende e per i consumatori. Ora dobbiamo dare una risposta bilanciata», dice per conto del Ppe – partito di maggioranza relativa in Ue – il responsabile Commercio Jörgen Warborn. «Altro che Liberation Day, quello di ieri sarà ricordato come il Giorno dell’Inflazione: le tariffe didanneggeranno le persone, in Europa, negli Usa e pure nel Sud globale.