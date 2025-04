Lapresse.it - “Sindaci eletti senza ballottaggio se hanno il 40%”: l’emendamento al Dl Elezioni divide la politica

Nei comuni con più di 15mila abitanti se un candidato sindaco prende più del 40% dei voti al primo turno viene eletto: lo prevede un emendamento presentato dai capigruppo di maggioranza in vista della conversione in legge del Dl, il decreto legge che disciplina leamministrative di maggio-giugno. La propostala, con le opposizioni che parlano di “furto di democrazia”. Parrini (Pd): “Destra assalta ballottaggi, èvergogna”“Sonovergogna. Andare all’assalto delnei Comuni sopra i 15mila abitanti con un emendamento proditorio al dlche riduce al 40% la soglia per eleggere il sindaco al primo turno significa compiere per puro calcolo di parte un furto di democrazia, nel metodo e nel merito. È un abuso colossale prevedere l’elezione a minoranza di cariche esecutive monocratiche, per di più abbinandola alla concessione di un premio potenziale abnorme, di 20 punti percentuali.