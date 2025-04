Panorama.it - TikTok in vendita: Amazon tenta il colpo all’ultimo minuto. Ecco perché

Leggi su Panorama.it

Un nuovodi scena nell’ultima fase della partita per il controllo dinegli Stati Uniti:ha presentato un’offerta per l’acquisizione della popolare piattaforma video cinese, a pochi giorni dal possibile bando imposto dall’amministrazione americana. La notizia, riportata dal New York Times, cita tre fonti a conoscenza del dossier, che sarebbe ora all’attenzione del vicepresidente USA JD Vance e del segretario al Commercio Howard Lutnick. Anche l’amministrazione statunitense ha confermato l’esistenza di questa nuova offerta, che potrebbe cambiare radicalmente il destino della piattaforma.Secondo il Financial Times, il ramo americano disembrerebbe destinato a finire comunque nelle mani di un consorzio di investitori statunitensi. I dettagli emersi delineano una suddivisione del capitale in cui il 50% sarebbe detenuto da fondi di investimento come Andreessen Horowitz, Blackstone e Silver Lake, il 30% dagli attuali grandi investitori della piattaforma, tra cui General Atlantic, Susquehanna e KKR, e il restante 20% resterebbe alla cinese ByteDance.