Thesocialpost.it - Paura per Federica Brignone: caduta nel gigante, paura per il ginocchio

Momenti di forte apprensione per lo sci alpino italiano:, 34 anni, è stata protagonista di una bruttadurante la seconda manche delai Campionati Italiani Assoluti in corso ad Alpe Lusia, in Trentino. La campionessa valdostana avrebbe inforcato una porta con un braccio, perdendo l’equilibrio e finendo violentemente a terra.I soccorsi sono stati immediati: i sanitari sono intervenuti con il toboga, e vista la dinamica dell’incidente, si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di Trento per accertamenti approfonditi. Secondo le prime informazioni,avrebbe subito una rotazione innaturale del, oltre a una forte botta alla tibia. I timori maggiori riguardano possibili lesioni articolari, che potrebbero mettere a rischio il percorso verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.