Ilrestodelcarlino.it - Autolesioni, tentato suicidio, ansia, depressione: anche undicenni al Centro Ausl di Bologna

, 3 aprile 2025 – Gestistici, forti crisi di, abbandono scolastico: sono 51 i giovanissimi soccorsi neldiurno per l’età evolutiva in via dell’Osservanza dell’di, una struttura sanitaria intermedia tra ospedale e territorio per l’accoglienza di preadolescenti e adolescenti con quadri clinici di psicopatologia che ha compiuto un anno di vita. Tra questi ragazzini ce ne sonodi undici anni, con problematiche talmente gravi e complesse che i genitori non riuscivano a gestire. Da qui la richiesta di aiuto, tante volte passandoattraverso il Pronto soccorso dove erano arrivati dopo essersi feriti volontariamente. Chi sono i giovanissimi L’età media è di 15 anni, 36 le femmine (71 per cento) e 15 i maschi (29 per cento). Diciassette di questi giovanissimi pazienti sono usciti dalla fase acuta e hanno concluso positivamente la loro frequenza al, proseguendo il loro percorso riabilitativo con i servizi territoriali.