Puntomagazine.it - Via Palumbo, Qualiano: sacchetti di plastica abbandonati sul marciapiede

Disagio ambientale ain Viabianchi diformano una scia lungo ilUn cittadino diha segnalato tramite foto la presenza didilungo ildi via. L’immagine, che evidenzia la situazione di degrado urbano, mostra una serie dibianchi sparsi sul terreno, contribuendo a un panorama poco accogliente e inquinante.La segnalazione richiama l’attenzione sulla necessità di una maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente e alla gestione dei rifiuti nella zona. L’abbandono dinon solo danneggia l’estetica del luogo, ma rappresenta anche un pericolo per l’ambiente e la salute pubblica, in quanto lapuò impiegare centinaia di anni per decomporsi.Si richiede l’immediato intervento delle autorità al fine di rimuovere i rifiuti e ripristinare la zona di ViaL'articolo Viadisulproviene da Punto! - Il web magazine.