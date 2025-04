Borse europee proseguono in rosso dopo dazi corre l’euro | Milano -2%

Leggi su Ildenaro.it

, 3 apr. (askanews) – Lein deciso calo, anche se non sembra esserci un vero e proprio tracollo,l’annuncio di nuovida parte del presidente americano Trump. Al temine della mattinata, ail Ftse Mib perde il 2%, a Parigi il Cac40 il 2,2%, a Francoforte il Dax l’1,8%, a Londra il Ftse100 l’1,4%. Sul fronte valutario, scivola il dollaro, conche balza sopra quota 1,1, ai massimi da oltre 5 mesi. Forti vendite sul prezzo del petrolio, che lascia sul terreno oltre il 4%, sui timori di una recessione globale, mentre l’oro, bene rifugio per eccellenza, viaggia intorno ai nuovi record. In Europa in decisa controtendenza i titoli delle utilities, settore tradizionalmente difensivo: aA2A +3,2%, seguita da Terna (+2%) ed Hera (+1,8%).