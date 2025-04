I giochi sembrano fatti ma mancano particolari importanti | primo la reazione dei mercati

Leggi su Ildenaro.it

Ieri il mondo ha atteso fino all’ ultimo minuto con il fiato sospeso che passasse un angelo o un suo parigrado laico nel cielo di Washington e dicesse amen (il collega senza ali nè aureola aggiungesse “ogni bel gioco dura poco”) affinché l’indefinibile Donald spalancasse occhi, bocca e orecchie, osservando attentamente anche il naso, per fiutare il vento della razionalità o meglio quel refolo che soffia ancora nel cielo a stelle e strisce. Non é andata così e Super (?) Donald, un istante dopo, è precipitato al disotto del livello bassissimo dove giá era, a quello infimo. Di là non uscirà più se non saranno da lui modificati drasticamente i suoi modi di trattare l’umanità intera, come se si rivolgesse alle galline stabulate in un enorme pollaio, vale a dire il Mondo come é allo stato attuale.