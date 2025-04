Ilgiorno.it - Milano, dopo un litigio prende a colpi di katana le auto in sosta a Lorenteggio: arrestato 40enne, 11 vetture devastate

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 aprile 2025 – La Polizia di Stato dihaunitaliano ritenuto responsabile del danneggiamento di undiciinnella zona. L'uomo, in evidente stato di agitazione, è stato sorpreso intorno alle 4 del mattino in via Cascina Barocco mentreva lecon un arnese di ferro. L’allarme in piena notte in zonaSecondo quanto riferito all'arrivo degli agenti di polizia, il sospettato ha lanciato tra i cespugli unagiapponese e ha opposto resistenza, colpendo gli agenti con calci e pugni, ferendone uno alla mano. La sua furia, secondo quanto riferito dalla compagna, sarebbe stata scatenata da una lite avvenuta poco prima. La rabbia dell’uomo si sarebbe quindi indirizzata sulleparcheggiata in zona, nel quartiere milanese di(nella zona sud-ovest della città).