Nave da crociera, 48 ore da incubo nel canale di Drake: onde gigantesche e paura a bordo

Momenti di tensione adi unadain navigazione nelle turbolente acque deldi, noto per le sue correnti oceaniche tra le più forti al mondo. Le, alte fino a dieci metri, hanno fatto oscillare violentemente l’imbarcazione, costringendo i passeggeri a cercare un appiglio per non cadere.Alcuni si sono aggrappati a tavoli e ringhiere, mentre altri hanno provato a mantenere l’equilibrio come se si trovassero su una giostra in movimento. La scena è stata documentata da Lesley Ann Murphy, una travel blogger, che si trovava adella Ocean Explorer durante la traversata.Sopravvivere aldi«Sono orgogliosa di annunciare che siamo sopravvissuti a ben due viaggi neldi!» ha raccontato la blogger, riferendosi allo stretto che collega l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico.