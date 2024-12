Ilgiorno.it - Il Museo della Scienza chiude l’anno con oltre 600mila presenze

IlNazionalee Tecnologiail 2024 con un attivo di 315 giorni di apertura evisitatori, di cui circa 90mila ospiti di eventi; sono stati più di 46mila coloro che hanno partecipato alle attività nei laboratori interattivi e alle visite guidate durante il week end. Numeroso il pubblico proveniente dall’estero che ha rappresentato il 53% del totale. "Ildedicato a Leonardo da Vinci, nel 2024, con coerenza e risultati significativi, ha aderito alla propria visione-missione: offrire a tutti, attraverso strumenti diversi e aggiornati, una chiave di lettura per comprendere un divenire del mondo complesso, in cuie Tecnologia hanno un ruolo sempre più centrale, ma non divergente dai fondamentali valori umanistici", spiega Fiorenzo Marco Galli, direttore generale del