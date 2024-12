Quotidiano.net - Teniamo fuori la politica dal Giubileo

Maurizio Sacconi La pace e il bisogno sono, per decisione del Pontefice, i temi di questa edizione del. È comprensibile che la più grande autorità spirituale inviti le moltitudini che si riconoscono nel cattolicesimo a unirsi in preghiera per queste nobili ragioni alimentando la speranza già in terra. Così come ha sollecitato in molte occasioni a rifiutare drasticamente l’interruzione di gravidanza considerandola "un omicidio". Ed è evidente che la tutela della vita è parte del magistero della Chiesa mentre sono opinabili i modi di costruire la pace e di soddisfare il bisogno materiale. Ma la dimensione spirituale e quella temporale non coincidono necessariamente. Si confrontano da un lato l’imperativo morale e, dall’altro, le decisioni che governanti, anche cattolici, ritengono di assumere nelle condizioni date per il benessere (o per il minor danno) dei loro popoli anche in relazione al perseguimento di quegli stessi obiettivi.