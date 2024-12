Lanazione.it - Sci, aperta la stagione sull’Amiata. Presto la novità del parco ludico sull’ex pista Contessina

Amiata, 29 dicembre 2024 – Sul Monte Amiata si è finalmentelainvernale. Gli operatori hanno sfruttato tutta la neve che era caduta dal cielo nei giorni scorsi per aprire, almeno parzialmente, la stazione sciistica. I risultati si sono visti, molti i turisti che si sono recatiin questi giorni di Natale. È anche un inverno, questo, contrassegnato da molteper le famiglie. Infatti il Park Resort Contessa-Macinaie si è arricchito di nuove opportunità per gli amanti della neve, in un’ottica di sviluppo che guarda al futuro con entusiasmo. Grazie al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 (L.R. 44/2022), che prevede un contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico, è stato possibile realizzare un progetto tanto atteso e apprezzato.