Metropolitanmagazine.it - Il ritorno di Scary Movie: quali horror potrebbero finire nel suo mirino?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sembrava ormai un ricordo lontano, uno di quei media franchise degli anni Duemila da ricordare con un sorriso e da lasciare nel passato. Qualche mese fa, invece, la Miramax ha annunciato ufficialmente un rilancio della serie comica. Il sesto capitolo vedrà ildei fratelli Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans, creatori della saga originale. Anche il loro storico collaboratore, Rick Alvarez, sarà coinvolto nel progetto, le cui riprese sono previste per il 2025.La serie cinematografica, iniziata nel 2000, è nota per aver parodiato i film dell’orrore più celebri degli ultimi decenni. The Ring, Scream, Signs, L’Esorcista e tanti altri sono stati riadattati al format, con risultati più o meno convincenti. Ora che il reboot è diventato una certezza, i fan si stanno ponendo una sola domanda:pellicole finiranno neldei produttori?e i nuovisu cui puntare Il genere, negli ultimi tempi, sta subendo un lento, ma costante declino; le nuove uscite faticano a decollare e anche gli incassi al botteghino sono deludenti.