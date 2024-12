Tg24.sky.it - Santo Stefano, storia e tradizioni della festa del 26 dicembre

Leggi su Tg24.sky.it

Il giorno diè una festività cristiana celebrata il 26dalla Chiesa cattolica e da alcune Chiese protestanti. La Chiesa ortodossa lo celebra il 27. Per molti è la giornata degli avanzi, dove si consuma ciò che è rimasto da pranzi e cenoni natalizi. Un momento da trascorrere in famiglia rilassandosi dopo i giorni più intensi delle feste o per organizzare, in tempi normali, una gita fuori porta.LadiIl 26si ricordaprotomartire, ovvero il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo.fu il primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana perché aiutassero gli apostoli nel ministerofede. Intorno all'anno 36 d.C. fu accusato di blasfemia e condannato alla lapidazione.