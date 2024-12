Oasport.it - Il salto con gli sci pronto a vivere la liturgia della Tournèe dei 4 trampolini. La 73ma edizione scatta nel weekend

Ilcon gli sci si appresta ail più solenne dei suoi appuntamenti, ovverosia la Tournée dei 4. La storica manifestazione, giunta alla propria, non è solo un evento sportivo. Si tratta di una tradizione popolare legata alle vacanze natalizie nei Paesi di lingua tedesca e in tutta la Mitteleuropa. Per un atleta, vincerla significa “sistemarsi la carriera”. Il prestigio di una Vierschanzentournee è difatti equiparato a quello di un oro olimpico.L’idea di una manifestazione che comprendesse quattro gare in rapida successione su altrettantidiversi, con classifica finale determinata dalla somma dei punteggi di tutti i salti, fu sviluppata nel 1949 dagli sci club di Partenkirchen e Innsbruck.Tuttavia la situazione politica dell’epoca (lo sport tedesco era oggetto di un embargo) impedì la realizzazione dell’evento, che dovette attendere il 1952 per vedere la luce con il nome di “Tournée tedesco-austriaca dicon gli sci”.