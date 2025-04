Internews24.com - Infortunio Taremi, l’iraniano vede la luce in fondo al tunnel: il suo rientro in gruppo adesso è vicinissimo!

Mehdi Taremi vede la luce in fondo al tunnel: il suo rientro in gruppo dall'infortunio sempre più vicino. L'attaccante dell'Inter, arrivato in estate a parametro zero dal Porto, anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato nel corso dell'allenamento odierno ad Appiano Gentile, ma il suo rientro in gruppo è previsto già per domani. Per questo motivo la sua convocazione per la gara di sabato contro il Cagliari si fa sempre più probabile. Allenamento Inter terminato. A parte Dumfries e Zielinski. Taremi ha fatto personalizzato propedeutico al rientro in gruppo che dovrebbe avvenire domani. Dimarco parzialmente in gruppo.