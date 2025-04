Quifinanza.it - Pasta ritirata dai supermercati: tutti i lotti interessati

Leggi su Quifinanza.it

Gli allergici alla senape devono fare particolare attenzione: l’azienda Carrefour ha avviato un ritiro di pacchi di, a scopo strettamente precauzionale, relativo a diversidell’alimento in oggetto a marchio Carrefour Classic. Il provvedimento riguarda 25 formati tradi semola edi semola integrale. Una scelta cautelativa per impedire eventuali conseguenze dovute per lo più ad allergie e intolleranze, quindi non un rischio generale per chi ha acquistato uno dei formati inclusi nel ritiro.Il motivo del richiamoIl richiamo è stato disposto a causa della mancata indicazione sull’etichetta di ogni confezione dellain oggetto della possibile presenza di tracce di senape. Si tratta di voler porre attenzione particolare informando il consumatore riguardo ad un allergene alimentare che può provocare reazioni anche gravi.