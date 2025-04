Agi.it - Va a Musetti il derby di Montecarlo: Berrettini ko 6-3 6-3

AGI - Va a Lorenzoiltutto azzurro con Matteonegli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. Il tennista carrarino, testa di serie numero 13, si è imposto sul romano in due set, con il punteggio di 6-3 6-3. Per un posto in semifinalese la vedrà con il vincente tra il greco Stefanos Tsitsipas, sesta forza del seeding, ed il portoghese Nuno Borges.