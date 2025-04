Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2025 ore 18:30

Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esternasostenuto è rallentato tra laFiumicino e la diramazionesud e rallentamenti sempre perintenso Anche in interna tra Cassia e Prenestina con esclusione Degli spostamenti dell'ora di punta nessun disagio in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia e via Salaria per chi è diretto a San Giovanni in prossimità del Trionfale ricordiamo la chiusura continuativa di via Mario Fani per interventi urgenti alla rete fognaria il divieto di transito e tra via Pieve di Cadore e via Stresa al momento non si conosce la data esatta della riapertura è nella città diintenso su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione Ostia trafficate via di Casal Rotondo direzione via Appia Nuova è la stessa via Appia Nuova altezza via delle Capannelle su entrambe le direzioni circolazione sono sul Piazzale Numa Pompilio e strade limitrofe infine terminata la festa per la fondazione della polizia di stato in Piazza del Popolo ripristinato il servizio delle linee delle trasporto pubblico di maggiori dettagli su