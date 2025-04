Sport.quotidiano.net - Cantona durissimo contro il presidente Ratcliffe: “Sta distruggendo il club”

Manchester, 10 aprile 2025 – Il Manchester United è alle prese con una delle peggiori stagioni della sua storia: in campionato, i red devils sono addirittura al tredicesimo posto con solamente 38 punti conquistati finora, a fronte di 10 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Anche nelle Coppe nazionali il cammino di Bruno Fernandes e compagni non è stato infallibile, come dimostra l'uscita di scena al quinto turno in FA Cupil Fulham e l'eliminazione in Carabao Cup ai quarti di finaleil Tottenham. L'unica competizione nella quale i red devils hanno ben figurato è stata l'Europa League, dove Amorim e i suoi saranno impegnati questa sera alle 21il Lione per l'andata dei quarti di finale. Solo la vittoria di questa competizione potrebbe salvare una stagione finora fallimentare dei red devils, ma conquistare il trofeo non sarà sicuramente un compito facile.