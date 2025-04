Juventusnews24.com - Fran Garcia Juve, spicca l’indiscrezione sull’offerta da versare al Real Madrid! La cifra è molto consistente: tutti i dettagli di questo affare!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’esterno è in orbita della dirigenza bianconera! Cristiano Giuntoli è pronto a sferrare l’affondo decisivo:!Ci sono novitàimportanti che riguardano il calciomercato. Sul portale specializzato per le trattative, fichajes.netuna notizia che “incendia” l’ambiente bianconero.Stando a quanto raccontano i colleghi spagnoli, il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per. L’esterno delpiaceallaed è stato individuato come sostituto di Andrea Cambiaso, sempre più in orbita Manchester City.Leggi suntusnews24.com