Festival di Sanremo la Rai diffida il Comune | Marchi non cedibili

diffida al Comune di Sanremo, intimandogli di non concedere in licenza i Marchi del Festival ad altre emittenti televisive. Secondo indiscrezioni riportate dall’Ansa, i Marchi sono legati in modo indissolubile al format Rai, e quindi non possono essere utilizzati da operatori concorrenti. Qualora un’altra emittente adottasse un format sovrapponibile a quello trasmesso dalla Rai, violerebbe i suoi diritti d’autore. Se invece il format fosse sostanzialmente diverso, l’uso dei Marchi sarebbe comunque considerato ingannevole. La notizia arriva dopo la pubblicazione della determina dirigenziale con cui il Comune ha avviato una procedura per individuare un nuovo partner in grado di organizzare e trasmettere in chiaro il Festival dal 2026 al 2028, con possibile proroga fino al 2030. Lettera43.it - Festival di Sanremo, la Rai diffida il Comune: «Marchi non cedibili» Leggi su Lettera43.it La Rai ha inviato unaaldi, intimandogli di non concedere in licenza idelad altre emittenti televisive. Secondo indiscrezioni riportate dall’Ansa, isono legati in modo indissolubile al format Rai, e quindi non possono essere utilizzati da operatori concorrenti. Qualora un’altra emittente adottasse un format sovrapponibile a quello trasmesso dalla Rai, violerebbe i suoi diritti d’autore. Se invece il format fosse sostanzialmente diverso, l’uso deisarebbe comunque considerato ingannevole. La notizia arriva dopo la pubblicazione della determina dirigenziale con cui ilha avviato una procedura per individuare un nuovo partner in grado di organizzare e trasmettere in chiaro ildal 2026 al 2028, con possibile proroga fino al 2030.

