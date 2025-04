Amore + Iva stasera su Canale 5 lo show di Checco Zalone

Amore + Iva ripropone la registrazione dell'omonimo spettacolo teatrale di Checco Zalone, presentato lungo varie città italiane per tutto il 2023. Il comico pugliese diverte il pubblico tra imitazioni, parodie e le sue classiche canzoni umoristiche, tra cui l'allora inedita Sulla barca dell'oligarca.Come riporta il comunicato ufficiale Mediaset,"Nella rappresentazione, Checco Zalone, dalla magica cornice dell'Arena di Verona, porta in scena racconti, imitazioni, musica e parodie col suo personalissimo e inimitabile stile, col suo linguaggio dissacrante, ma sempre incisivo e originale, e con la consueta ironia nel raccontare la realtà. "Sul palco, l'artista porta storie e personaggi che permettono di ridere di sé stessi e degli altri, declinando la sua creatività su vari registri, attraverso un sapiente uso dei tempi comici, della fisicità e dell'espressività.

