Firenze, convegno su 'Mecenati di ieri e mecenati di oggi' a Palazzo Vecchio

, 10 aprile 2025 – Amici dei Musei e del Monumenti fiorentini OdV, Comitato per il Decoro e Restauro dei Tabernacoli, ha organizzato ildidi oggi. Dalle grandi committenze artistiche al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali nella società odierna’. Si terrà il 16 aprile alle ore 16 nella Sala d’Arme di, modera Marzia Cantini. “Questa iniziativa, promossa dagli Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini OdV (Comitato per il Decoro e Restauro dei Tabernacoli) in collaborazione con il Comune di– spiega Marzia Cantini - vuole portare all'attenzione di un più vasto pubblico la questione del recupero e della valorizzazione dei beni culturali (nello specifico tabernacoli ma anche lapidi ecc) da parte di sponsor (sia privati cittadini che aziende e/o associazioni) che finanziano questi restauri.